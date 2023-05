Reynolds torna a Roma per una festa speciale: indizio di mercato?

ROMA - Ogni occasione è buona per tornare nella Capitale. Ed è ciò che deve aver pensato l’ex difensore della Roma Bryan Reynolds, oggi in prestito al KVC Westerlo impegnato nel campionato belga. Il difensore fin qui ha collezionato 33 presenze tra campionato e coppe, e sta vivendo una stagione da protagonista.

Vacanze romane per il compleanno della fidanzata

Il difensore statunitense, per celebrare il compleanno della propria fidanzata, ha scelto Roma come meta turistica. Ma dietro al ritorno del giocatore nella capitale ci potrebbe anche essere un risvolto di mercato: il calciatore infatti è in prestito nella Jupiler Pro League, e al termine della stagione potrebbe tornare a Trigoria. Il KVC Westerlo ha un diritto di riscatto fissato a 7 milioni.