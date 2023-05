Atmosfera serena a Budapest. Per ora. Per le autorità locali e gli organizzatori la partita viene considerata "ad alto rischio". Il motivo? L'ordine pubblico e i differenti orientamenti politici delle tifoserie di Roma e Siviglia. Non solo: a fronte di 20mila romanisti e 13mila spagnoli, è grande il timore di infiltrazioni straniere. Serbe, polacche e persino inglesi: secondo le stime sarebbero in arrivo oltre 1000 tifosi dal Regno Unito. Per questo l'allerta era e resta alta.