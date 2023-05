Roma, Dybala in campo per la rifinitura: le scelte di Mourinho

ROMA - Dybala e Spinazzola, sono loro le due buone notizie per Mourinho nell'allenamento di rifinitura prima della partenza per Budapest. L'argentino si è allenato in gruppo con i compagni e ha partecipato a tutta la seduta, starà a Mou ora capire come gestirlo durante la finale di Europa League con il Siviglia. Si prospetta ingresso a gara in corso come contro il Feyenoord, quando la Joya risultò decisivo per la Roma. Anche l'esterno è recuperato e si candida per una maglia da titolare.