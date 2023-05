Siviglia-Roma: tutti i telecronisti, dove vederla in tv e in streaming

BUDAPEST (UNGHERIA) - Il conto alla rovescia è iniziato, l'adrenalina sale, la finale di Budapest di avvicina. Siviglia e Roma sono pronte a scendere in campo alla Puskas Arena , in palio l 'Europa League.

Siviglia-Roma, dove vedere il match e i telecronisti

Il match, in programma il 31 maggio alle 21.00, sarà trasmesso su Dazn con il racconto di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, ma anche su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 4K, rispettivamente ai numeri 201, 203 e 213) oppure sul canale numero 251 del satellite. La gara sarà raccontata in telecronaca da Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo ci saranno invece Paolo Assogna, Angelo Mangiante, Riccardo Gentile e Valentina Mariani. Infine la sfida sarà visibile anche in chiaro su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.