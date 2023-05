Esclusivo Friedkin: a Budapest incontra i tifosi e gli chiedono di Mourinho

E' notte. A Budapest, in centro, a poche centinaia di metri dal Danubio, un uomo in elegante giacca e cravatta passeggia con i suoi collaboratori. E' Dan Friedkin, il presidente della Roma. E qualche tifoso lo riconosce. "Mr President", gli gridano. Lui si ferma, sorride, dice "Daje" e "Forza Roma" a tutti. Posa per le foto. Dà il cinque. Sorride e capisce benissimo l'italiano. Quando gli chiedono di Mourinho: "Ma resta vero?" Dan si limita a sorridere. Probabilmente ha inteso bene la domanda, ma non è il momento di parlare di futuro. Conta solo la Roma e conta solo la finale.