Roma, Dybala vuole esserci: spinge per giocare titolare contro il Siviglia

BUDAPEST - Paulo Dybala vuole esserci a tutti i costi. L'attaccante argentino questa mattina, dopo il risveglio muscolare, ha dato la sua disponibilità a giocare dal primo minuto nella finale di questa sera contro il Siviglia. Dybala ha parlato con Mourinho ha dato il suo ok a esserci dal primo minuto, sentendosi bene e non avvertendo più dolore alla caviglia sinistra: il tecnico ci sta pensando, sta ragionando se rischiarlo dal primo minuto o invece tenerlo in panchina pronto a farlo entrare per essere decisivo nella ripresa. Magari come fatto contro il Feyenoord. Ancora qualche ora per pensarci, Mou prenderà una decisione e nella riunione tecnica la comunicherà alla squadra. Ma Dybala vuole esserci ed è pronto a giocare titolare e Mourinho è orientato ad accontentarlo. Ecco il colpo di scena a poche ore dalla finale di Budapest.