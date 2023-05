Grazie Roma, ma neppure Mou cancella la maledizione dei rigori

Grazie, Roma. Perché seguirti e raccontarti in questa lunga, lunghissima, cavalcata europea è stato comunque bellissimo. Grazie, José Mourinho. Perché se la Roma e i romanisti hanno vissuto l’infinita soddisfazione di giocarsi due finali di fila in Europa è, soprattutto, grazie a te. Alla tua squadra, però, è mancato l’acuto finale. Una maledizione, quella dei rigori, che ha radici lontane a Roma. Di questi tempi, 39 anni fa, la squadra con lo scudetto sul petto perdeva in casa propria, ai rigori, una Coppa dei Campioni. Un dolore infinito, che non ha eguali nella storia giallorossa. Ma anche quello di stasera a Budapest è forte. Fortissimo. Perché neppure un vincente come José Mourinho è riuscito a cancellare una maledizione così grande. Non aveva mai perso una finale, ha scoperto l’effetto che fa “tradito” da un suo fedelissimo come Gianluca Mancini, che prima fa autogol e poi sbaglia il rigore. Ma come si fa a parlare di tradimento quando proprio Mancini è l’emblema di una Roma che ha dato tutto quello che aveva? Oggi, a Budapest, dove ogni romanista avrebbe voglia di abbracciarlo, Gianli. Ma anche a Leverkusen, a Helsinki, a Rotterdam, a San Sebastian e a Salisburgo. In casa del Ludogorets così come all’Olimpico. Già, l’Olimpico. C’erano 55mila persone stasera a Roma, quasi 30mila qui a Budapest.