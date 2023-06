Niente medaglia. José Mourinho non ha voluto la medaglia del secondo posto. E l'ha tirata ai tifosi in curva. A prenderla un bambino che, magari, la terrà come ricordo piacevole. Almeno lui. Perché Mou non aveva mai perso una finale in carriera e per questo non ha voluto tenere la medaglia. E' pronto però a ripartire, a settembre: "Riparte la festa", ha detto prima di lasciare la Puskas Arena.