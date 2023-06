Garbatella giallorossa, maxischermo al parco: "Fieri di questa Roma"

Casetta Rossa a Garbatella è diventata giallorossa per una notte. Il quartiere dove ancora sono impressi sui muri i ricordi dello scudetto del 2001 non poteva non vivere da protagonista una serata storica per la Roma. E così centinaia di persone hanno risposto all’appello dello spazio sociale autogestito e si sono ritrovate a tifare insieme davanti al maxischermo allestito nel parco Cavallo Pazzo, tra fiumi di birra e falafel: "Un aperitivo per combattere l'ansia". Tantissima gente ha colorato e animato una serata con canti e cori in un clima bellissimo, tra le maglie vintage di Batistuta dei papà e quelle immancabili di Dybala dei figli. Peccato che la festa sia finita proprio sul più bello, in quella maledetta lotteria dei rigori che ha premiato il Siviglia dopo la finale più lunga della storia. Dalle 20 fino a dopo mezzanotte le centinaia di persone nel parco della Garbatella hanno sofferto insieme con l'eroica squadra di Mourinho a Budapest. "Dai dai che sei piccolo, vedrai altre finali: ci rifaremo", dice un ragazzo per consolare un bambino deluso.