La Roma under 13 Pro è Campione d'Italia

Si è tenuta oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia la fase finale del campionato nazionale Under 13 PRO. A contendersi il titolo, dopo aver vinto i rispettivi gironi e le finali interregionali di maggio, A.S. Roma, Albinoleffe, Hellas Verona e Spal. La Roma ci arriva dopo aver battuto nel proprio girone Napoli, Lazio, Bari e Pisa. I ragazzi guidati da mister Valerio D'Andrea, già trionfanti un mese fa al torneo mondiale Manlio Selis (dove hanno avuto la meglio su Milan, Inter ed in finale l'Atalanta), si impongono nel quadrangolare della fase finale e si portano a casa l'ambito scudetto vincendo tutte le partite. Si chiude così dopo un anno ricco di tanti trofei e grandi emozioni una stagione fantastica. Un gruppo, quello degli U13 della A.S.Roma, che farà parlare si di se per i tempi a venire!