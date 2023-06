N'Dicka alla Roma grazie a Mourinho e Friedkin: il retroscena su Milan e Psg

ROMA - Evan N'Dicka sarà un calciatore della Roma, l'annuncio arriverà nei prossimi giorni dopo aver chiuso alcuni dettagli formali che non metteranno però in pericolo l'operazione. Ieri il giocatore era sbarcato nella capitale per sostenere le visite mediche, questa sera partirà per raggiungere il ritiro della Costa D'Avorio e la prossima settimana tornerà a Roma per cominciare a tutti gli effetti la sua avventura in giallorosso.