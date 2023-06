Sabatini promuove Garcia al Napoli e rivela: "Ha una grande qualità..."

ROMA - Rudi Garcia torna in Italia. Dopo l'avventura alla guida della Roma, per il francese a luglio inizierà quella col Napoli campione d'Italia. E' lui il successore di Luciano Spalletti. In mattinata ai microfoni di Rai Radio 1, l'ex direttore sportivo giallorosso Walter Sabatini ha parlato proprio di Rudi Garcia. Ecco cosa ha detto: "Rudi Garcia è un'ottima scelta, merita una piazza importante come Napoli. Ha una grande qualità: riesce a navigare in mezzo alle situazioni complesse. A Roma fece un grande lavoro, mi stupì molto la sua seconda conferenza stampa, già in italiano".