Friedkin vola con l'aereo sopra Roma: il presidente in versione Top Gun

ROMA - Ha dato una spolverata alla sua licenza da pilota d'aereo, il presidente della Roma Dan Friedkin. Con quel documento che in passato gli ha permesso di portare Mourinho nella Capitale e di prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell’Air Force (un privilegio toccato solamente ad altri 9 civili), l'imprenditore statunitense, in versione Maverick di Top Gun, ha pilotato anche l'aereoplano della sua Horsemen Flight. Lo ha fatto in occasione del 100esimo anniversario dell'Aereonautica Militare, un evento a cui ha preso parte il Friedkin Group e la Roma, rappresentata appunto dall'unica "pattuglia acrobatica in formazione P-51 Mustang al mondo", quella in cui "Dan Friedkin, Ed Shipley e Jim Beasley, Jr. sfuggono alla gravità della vita", come si può leggere nella biografia sull'account Twitter.