N'Dicka preferisce la Roma: fuori dai convocati della Costa d'Avorio

ROMA - Preferenza alla Roma, la Costa d'Avorio può aspettare. Così oggi pomeriggio alle 15 Evan N'Dicka non scenderà in campo con la sua nuova nazionale nell'impegno di qualificazione alla Coppa d'Africa (già ne fa parte, essendo paese ospitante della competizione) contro lo Zambia . Sarebbe stata la sua prima partita con la Costa d'Avorio : dopo aver aspettato a lungo la nazionale maggiore della Francia, il difensore centrale ha deciso di rappresentare la nazione della madre (e non quella del prade, il Camerun) per essere a disposizione il prossimo gennaio per il torneo.

Ma N'Dicka ha deciso di dare priorità al suo trasferimento alla Roma. Quindi sbarcare nella capitale, sostenere le visite mediche, il giorno dopo firmare il contratto a Trigoria e sbrigare tutte le formalità del caso. Per poi ripartire la sera seguente, a troppi pochi giorni di distanza dalla gara della nazionale. N'Dicka non è riuscito a sbrigare tutte le pratiche per ottenere il passaporto ivoriano, che riuscirà a ritirare solamente oggi ad Abidjan, ex capitale della Costa d'Avorio.

Quindi niente sfida contro lo Zambia, ma solamente un rapido saluto alla squadra quandro rientrerà dall'impegno contro lo Zambia. Il ct della nazionale ha compreso il momento del giocatore, ed è pronto ad aspettarlo per i prossimi impegni. La nazionale può aspettare, N'Dicka ha scelto la Roma e tra domani e martedì sarà nuovamente in Italia per cominciare la sua avventura in giallorosso.