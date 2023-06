Lorenzo Pellegrini, compleanno speciale: la Uefa scatena i tifosi della Roma

Non c'è la torta, ma c'è un regalo davvero speciale per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma oggi ha compie 27 anni e a cantargli il classico coro "Tanti Auguri" è la Uefa sui social con un video messaggio che ha fatto sognare ancora i tifosi giallorossi. Su Twitter infatti questa mattina, il profilo ufficiale dell'organizzazione presediuta da Ceferin ha postato le immagini di quella finale indimenticabile del 25 maggio scorso a Tirana, quando il numero 7 alzava al cielo la Conference League e riportava in Italia un trofeo europeo dopo 12 anni. "Buon compleanno", si legge nel tweet dove non mancano le emoticon giallorosse, e che ha innescato una catena di commenti dei tifosi romanisti. Messaggi sognanti e d'affetto come "Capitano oh mio capitano!" o ancora "Lollo alzala ancora!"