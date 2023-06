Retroscena Llorente, perché Mourinho insiste tanto per riaverlo a Roma

Dopo Aouar e N'dicka, la Roma è ad un passo dalla terza operazione in entrata. È infatti vicinissimo il ritorno di Diego Llorente, difensore di proprietà del Leeds, reduce da quattro mesi molto positivi nella Capitale. Proprio le sue convincenti prestazioni hanno conquistato definitivamente Mourinho che, nei vertici di calciomercato con Pinto, ha chiesto la sua conferma. Il gradimento del tecnico portoghese ha avuto quindi un peso importante in due occasioni. La prima, a gennaio: fu lui infatti a farlo esordire con la maglia del Real Madrid nella stagione 2012-2013. All'epoca il classe ’93 era un bambino, ma già apprezzatissimo per la sua professionalità e affidabilità. Tutte qualità che ha confermato a Roma rinforzate dall’esperienza acquisita in carriera. Non solo: Mourinho è rimasto conquistato anche dall'approccio di Llorente nello spogliatoio. In poche settimane è diventato un leader e un riferimento, soprattutto per i più giovani.