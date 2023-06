Roma, senti Wijnaldum: "Migliorato con Mourinho, ma ho perso la gioia"

Il terribile infortunio appena arrivato la scorsa estate, con la frattura della tibia, le poche partite giocate in stagione (23 con 2 gol) e un rapporto con i tifosi che non si è mai accesso veramente: la parentesi di Wijnaldum alla Roma poteva essere decisamente migliore. Erano altre le aspettative sul centrocampista olandese, che alla fine non è stato riscattato dal club ed è tornato al Psg con l'incognita del futuro.

Wijnaldum: "Mourinho? Sono migliorato grazie a lui"

In un'intervista rilasciata a L'Equipe Gini ha parlato proprio della sua esperienza a Roma e della stagione che verrà, senza scordare l'omaggio a Mourinho: “La gente non lo conosce. Si dicono tante cose su di lui, ma è stato fantastico con me. Quando avevo bisogno di lui, potevo contarci. Sono un calciatore migliore dopo che mi ha allenato”, ha raccontato. Poi ha aggiunto: “È stata una stagione breve dopo l’infortunio alla tibia, è durata solo tre mesi e mezzo. Sono tornato a Roma solo a dicembre dopo essere stato in Olanda per la riabilitazione. Il club mi ha aiutato molto in questo periodo e mi è piaciuto molto giocare lì.”

Wijnaldum: "Ho perso la gioia"

L'ex Roma ha concluso parlando del suo futuro e del suo stato d'animo: "Devo vedere il PSG, ci sono molte cose da chiarire. Non posso dire di aver perso la fiducia, ma ho perso la gioia. Ho bisogno che la gente creda di nuovo nel mio gioco. Sono ancora lo stesso giocatore che ero al Liverpool”.