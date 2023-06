Roma, clamorosa decisione di Mourinho dopo la squalifica Uefa

In risposta alla squalifica di quattro giornate comminata dalla Uefa, il tecnico della Roma Josè Mourinho ha deciso di rinunciare a far parte dell' Uefa Football Board, l' organo proposto e costituito da Zvonimir Boban , capo del calcio Uefa, per suggerire proposte e idee sul miglioramento del mondo del calcio, attraverso nuove leggi.

La lettera di Mourinho a Boban

Il tecnico della Roma, che è stato fermato dalla Uefa dopo il battibecco con l'arbitro Taylor al termine della finale di Europa League contro il Siviglia, ha scritto una lettera a Boban, spiegando al dirigente Uefa la sua decisione. "Caro signor Boban, nel ringraziarla per l'invito che mi ha rivolto a far parte del Consiglio UEFA per il calcio, mi dispiace informarla che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato a farne parte non sono più valide e ho sentito il dovere di prendere questa decisione. Vi chiedo gentilmente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Aleksander Ceferin. Cordiali saluti, Jose Mourinho".