Niente soldi, niente tournée: tutte le ipotesi della Roma

L'ufficialità ancora non c'è perché se, all'improvviso, nei prossimi giorni dalla Corea arrivasse il sospirato bonifico, la Roma potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di volare a Seoul. Ma al momento, l'anticipazione del Corriere dello Sport di questa mattina, è confermata: la società giallorossa non parteciperà alla tournée in Corea di fine luglio perché gli organizzatori non hanno pagato. In bilico anche la partita di Singapore contro il Tottenham, il 26 luglio, perché la Roma sta valutando costi e benefici. Va detto che gli organizzatori sono diversi rispetto alla Corea.