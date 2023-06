Ufficiale Kluivert al Bournemouth: quanto incassa la Roma

Dopo cinque anni, e tre volte, Justin Kluivert saluta la Roma a titolo definitivo. Oggi il calciatore olandese, figlio d'arte, ha firmato per il Bournemouth. Queste le cifre di una cessione che frutta alla Roma sette milioni secchi di plusvalenza (oro colato per le casse giallorosse): undici milioni più uno di bonus per il cartellino. I bonus sono così divisi: 500mila euro alla ventesima presenza, altri 500mila euro dalla quarantesima in poi. Tutto questo - i bonus, chiaramente - a patto che il Bournemouth resti in Premier League.