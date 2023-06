Under 17, Roma campione d'Italia! Battuta 2-1 l'Inter in finale

ANCONA - Festa giallorossa ad Ancona. Al Conero la Roma Under 17 conquista lo Scudetto di Serie A e B, battendo in finale l'Inter. I nerazzurri di Tiziano Polenghi sono passati in vantaggio dopo appena 5 minuti grazie alla rete di Mosconi, ma la risposta dei giallorossi è stata quasi immediata, con la rete del pareggio di Feola.