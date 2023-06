Dybala show a Orlando con Cafu e Vinicius FOTO e VIDEO

Tante leggende e un pallone da calcio per celebrare lo sport che fa impazzire milioni di appassionati in tutto il mondo. L'iniziativa benefica "The Beautiful Game" ha permesso a campioni del calibro di Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Vinicius, Aldair e Dybala di condividere il campo da gioco e di dare spettacolo. Oltre loro, tanti i fuoriclasse che hanno divertito gli spettatori con il pallone tra i piedi prima che qualcosa andasse storto...