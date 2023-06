Scudetto U16, Fiorentina-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - C'è l'ultimo scudetto della stagione, quello del campionato Under 16 Serie A e B , in palio nella finale Fiorentina-Roma in programma oggi (lunedì 16 maggio) allo stadio 'Riviera delle Palme' di San Benedetto del Tronto (in caso di parità supplementari ed eventualmente i calci di rigore).

Fiorentina-Roma: orari e canali

Fiorentina-Roma, finale scudetto del campionato Under 16 Serie A e B, è in programma alle ore 20 e sarà trasmessa in diretta su Dazn e su figc.it. I viola di Marco Capparella, alla loro prima finale di categoria, affrontano i giallorossi di Gianluca Falsini campioni in carica. Due leggende dei rispettivi club come 'Picchio' De Sisti e Bruno Conti sono attesi in tribuna.

Fiorentina-Roma: probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Sturli, Biagioni, Turnone, Batignani; Ciacci, Pisani, Atzeni; Bonanno; Mairona, Angiolini. All.: Capparella

ROMA (4-3-1-2): De Marzi; Lulli, Nardin, Terlizzi, Cama; Coletta, Di Nunzio, Arduini; Belmonte; Scacchi, Cinti. All.: Falsini