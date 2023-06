I tifosi della Roma con Mourinho: "Il club lo difenda pubblicamente"

I tifosi della Roma chiedono al club di sostenere pubblicamente José Mourinho, il loro leader e allenatore. Perché dopo le quattro giornate comminate dall’Uefa, le altre due imposte dal tribunale federale «gridano vendetta», come scrivono i romanisti sui social. Serve la voce del presidente o comunque di un dirigente che possa difendere il tecnico portoghese. Come ha, di fatto, chiesto lo Special One dopo la finale di Budapest: «Sono stanco di essere allenatore, uomo di comunicazione, il volto che dice che siamo stati derubati. Sono un pochino stanco di essere tanto», ha detto.