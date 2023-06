Pellegrini e la moglie, relax in vacanza aspettando la cicogna

Vacanze al mare per Lorenzo Pellegrini. Il giocatore della Roma è in Costa Smeralda con la moglie Veronica Martinelli, sposata nel 2018. Il calciatore e la sua dolce metà hanno condiviso sui social network alcuni romantici scatti: prima in barca, tra tintarella e tuffi, poi in un esclusivo locale sardo con vista mozzafiato.