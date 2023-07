Roma, chi sono le stelle del vivaio pronte a brillare

ROMA - Una miniera d’oro. Ricca di pepite più o meno grandi. Il settore giovanile della Roma è uno dei migliori in Italia. Da sempre. Da lì sono usciti Totti e De Rossi, così come Pellegrini, Bove e Florenzi. Vincenzo Vergine, al timone del vivaio di Trigoria da due anni, ha avuto la bravura di dare continuità al progetto - già vincente e riconosciuto in Italia e nel mondo - ma anche la fortuna di incontrare Mourinho nel suo percorso. Infatti, i risultati sportivi si sono specchiati nel lanciato in prima squadra di talenti già inseriti da prima nel vivaio come Tahirovic, Volpato, Missori e tanti altri, come per esempio Pisilli, l’ultimo della serie. In questa e nella passata stagione sono arrivati titoli e trofei a raffica, il raccolto: la Coppa Italia Primavera (riportata a casa dopo quella vinta sei anni fa da Alberto De Rossi), i campionati Under 17, Under 16 (due volte di fila), Under 14 Regionale e Under 13 Pro, oltre a finali e semifinali. Le coppe si sono aggiunte ad altre già messe in bacheca dall’Under 17 (2021), dall’Under 15 (2019) e dalla Primavera (2016), giusto per citare la punta dell’iceberg. Insomma, il vivaio della Roma gode di ottima salute in attesa di capire chi saranno i prossimi bambini di Mourinho, magari valorizzati dalla Primavera del futuro, dove troveranno spazio l'attaccante Misitano e il baby fenomeno Mannini.