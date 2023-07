Roma, la toccante lettera di Dan Friedkin alla moglie di Di Bartolomei 

Mourinho, la lista dei talenti per la Roma

Roma, la lettera di Dan Friedkin per omaggiare la memoria di Di Bartolomei

Per onorare la memoria di Agostino Di Bartolomei, Dan Friedkin ha deciso di spedire un regalo alla moglie, Marisa, per mostrargli la sua vicinanza e quella del club. Il dono era una maglietta della Roma con il cognome "Di Bartolomei" ben visibile sul retro corredata da una toccante lettera che recitava: "Cara Marisa, 40 anni fa suo marito scrisse con i compagni di squadra una delle pagine più importanti della storia della Roma. Oggi è per me un immenso piacere poter onorare la sua memoria e rendere omaggio a nome di tutto il club con questa maglia in ricordo di quella prodezza". La moglie di Agostino ha voluto condividere il tutto sui social scrivendo: "Ciao amici, fratelli della Roma. Io la dedico a tutti voi".