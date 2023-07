De Roon multato dalla Figc per un post contro la Roma: "Contenuto offensivo"

"Un messaggio in lingua inglese di contenuto denigratorio, provocatorio, ingiurioso e offensivo nei confronti della Roma ". Queste le motivazioni della multa della Figc imposta a Marten De Roon . Come si legge dal comunicato ufficiale della Federazione, il centrocampista dell' Atalanta infatti è stato sanzionato in merito ai fatti accaduti dopo il match contro i giallorossi , finito 3-1 per i bergamaschi, allo Gewiss Stadium lo scorso 24 aprile.

Multa a De Roon: la cifra

De Roon, tifoso ed ex giocatore del Feyernoord, sui propri profili social aveva pubblicato un post con un dito medio in cui aveva appeso un portachiavi a forma di coppa e la scritta: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma". Un gesto per sbefeggiare Mourinho e la sua squadra, e che riprendeva quanto fatto proprio dal tecnico portoghese qualche giorno prima. In conferenza stampa infatti José regalò a un giornalista dei Paesi Bassi, che lo aveva provocato, proprio quello stesso cimelio come sfottò dopo la vittoria della Roma sul club olandese, eliminato ai quarti di finale di Europa League. Episodio che la Figc ha deciso di punire con una multa di 2.500 euro.