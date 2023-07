La Roma andrà in ritiro in Portogallo: ecco le date e il programma

ROMA - La Roma è pronta per il suo quarto ritiro in Portogallo. Il club ha deciso di spostarsi nuovamente in Algarve per permettere a Mourinho di preparare la squadra in vista della stagione che partirà il 20 agosto con la prima sfida di campionato contro la Salernitana. Dopo l'annullamento della tournèe in Asia, i dirigenti della Roma hanno a lungo studiato una possibile location per la preparazione di fine luglio: scelta ricaduta nuovamente sull'Algarve a partire da sabato 22 luglio, fino probabilmente a domenica 30 luglio.