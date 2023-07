Faticanti-Pisilli, il gesto dopo Spagna-Italia che ricorda Roma-Feyenoord

Infaticabili, talentuosi e incisivi. Queste potrebbero essere le caratteristiche che riassumono la partita dell' Italia Under 19 contro la Spagna . La Nazionale di Bollini non ha mai mollato anche, e soprattutto, dopo i ripetuti pareggi degli avversari che avrebbero innervosito chiunque e alla fine è riuscita a prevalere conquistando la finale dell' Europeo . Da mettere in evidenza le prestazioni di Pisilli e Faticanti , i giovani gioiellini della Roma sono stati autori di un'ottima prestazione e di uno sfottò social che tanto è caro ai tifosi giallorossi...

Roma, il siparietto social di Mancini dopo la partitella vinta 6-0

Pisilli e Faticanti, la foto dopo Italia-Spagna che ricorda Roma-Feyenoord

Il successo della Roma in Conference League contro il Feyenoord aveva portato gioia e una sana follia nel cuore dei tifosi giallorossi. Proprio i sostenitori della squadra allenata da Mourinho al termine del match avevano intonato un coro, poi divenuto famoso, che recitava: "La Roma sì e il Feye-No". A distanza di tempo anche i giovani talenti delle giovanili della squadra Capitale hanno ripreso quella canzone attualizzandola con il successo in Italia-Spagna. Si tratta di Faticanti e Pisilli che in uno scatto social dopo la semifinale dell'Europeo Under 19 hanno pubblicato la loro gioia scrivendo: "L'Italia sì, la Spagna no" facendo un chiaro riferimento ai successi della squadra in cui sono cresciuti.