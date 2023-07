Morata quanta Roma sui social, tifosi scatenati: "Un indizio di mercato"

Dall'account ufficiale della Roma fino a Totti, Abraham, Llorente, Dybala e Valentina Giacinti (giocatrice della squadra femminile), tanti i componenti in orbita giallorossa seguiti da Morata sui social. Con Alvaro diventato da settimane un obiettivo di Pinto per sostituire Abraham, assente per infortunio, i tifosi non hanno avuto dubbi: è un indizio di mercato. Ma non proprio, o almeno non per il momento...