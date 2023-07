Mourinho in estasi per i 96 anni della Roma: il messaggio ai tifosi

Un amore così grande e duraturo che ha colorato di giallo e di rosso le vie del centro della Capitale. La Roma festeggia i suoi 96 anni e si prende tutta la scena, grazie ai suoi tifosi. Oltre 5mila romanisti si sono riuniti in corteo dal Pantheon fino alla prima storica sede in via degli Uffici del Vicariato, dove il 22 luglio del 1927 fu fondata la squadra. Cori, fumogeni, bandiere e maglie storiche (da Dybala a Totti fino a Pruzzo, ma non solo) hanno illuminato questa notte speciale.