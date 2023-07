Mourinho, uno spot special per le tre coppe europee: ecco il motivo

ROMA - Un promo per le tre competizioni Uefa non poteva che essere affidato a José Mourinho. Inevitabile, lo Special One è l'unico allenatore ad aver vinto la Champions, l'Europa League e la Conference: un record assoluto, un allenatore che nonostante le critiche esterne ha vinto una competizione europea con la Roma e ha rischiato - Taylor permettendo - di vincerne un'altra nella stagione passata.