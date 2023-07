Diretta Roma-Estrela Amadora 4-0: Bove firma il poker LIVE

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - Seconda amichevole del ritiro portoghese in Algarve per la Roma : dopo il pareggio con il Braga , i giallorossi di José Mourinho sfidano l’ Estrela Amadora , squadra neopromossa nella Primeira Liga portoghese . Calcio d'inizio alle ore 21 italiane. Segui la diretta della partita.

22:32

76' - Altri cambi per Mourinho: fuori Dybala tra gli applausi

Entrano anche Celik, Karsdorp e Pagano (subito decisivo con l'assist per la rete di Bove) al posto di Smalling, Kristensen e un applauditissimo Dybala.

22:31

75' - POKER DELLA ROMA: A SEGNO ANCHE BOVE!

Il neo entrato Pagano si invola in area e serve Bove che deve solo appoggiare a rete.

22:30

72' - GOOOOL DELLA ROMA CON LLORENTE!

Lo spagnolo trova il tris dopo un bel triangolo con Belotti: destro secco sul quale Brigido non può nulla.

22:27

67' - Ritmi più blandi nel secondo tempo. Ammonito Aloisio

Regna l'equilibrio nella seconda metà del match con la Roma che fa possesso palla e l'Estrela che cerca l'episodio che può riaprire la contesa. Ammonito intanto Aloisio per un duro intervento in ritardo sul neo entrato Bove.

22:21

61' - Spinazzola da fuori area: palla alta

Dybala recupera un buon pallone a centrocampo e serve il numero 37: tiro a giro col destro ma la palla si perde alta sopra traversa.

22:18

58' - Altri cambi per Mourinho

Entrano Bove, Spinazzola e Matic al posto di Cristante, Zalewski ed El Shaarawy.

22:11

51' - Ammonito Jean Felipe

Brutto fallo a gamba tesa dell'esterno portoghese su Zalewski, punito con il cartellino giallo.

22:05

46' - Al via il secondo tempo: cambia Mourinho

Fanno il loro esordio nel match Rui Patricio, Mancini, Llorente e Belotti. Lasciano il terreno di gioco Svilar, Ibanez, Pellegrini e N'Dicka.

21:45

45' - Termina il primo tempo: Roma avanti 2-0

Si chiude la prima frazione di gioco con i giallorossi avanti 2-0 sull'Estrela Amadora: decide finora la doppietta di Paulo Dybala al 42' e al 44'.

21:44

44' - RADDOPPIO FULMINEO DELLA ROMA: ANCORA DYBALA!

Scambio nello stretto tra Aouar e Dybala: la Joya segna con un altro tocco sotto da applausi.

21:42

42' - GOOOOL ROMA: HA SEGNATO DYBALA!

Clamoroso errore difensivo di Miguel che sbaglia il retropassaggio: ne approfitta la Joya che beffa Brigido con un delizioso tocco sotto con il mancino.

21:37

37' - Roma vicina al gol con El Shaarawy!

Kristensen serve un bel pallone allo smarcato El Shaarawy che non impensierisce Brigido: il suo tiro è debole e centrale.

21:34

34' - Joao Reis: che occasione per l'Estrela Amadora!

Traversone di Ronald che imbecca Joao Reis: il colpo di testa dell'attaccante finisce alto da buona posizione.

21:33

33' - Ammonito anche N'Dicka

Giallo anche per l'ex Eintracht per un intervento scomposto su Ronald.

21:28

28' - Primo giallo della partita: ammonito Ronaldo

Punito il fallo da dietro dell'esterno offensivo dell'Estrela su Aouar.

21:27

27' - Zalewski! Occasione per la Roma

Azione in solitaria dell'esterno polacco che parte dalla metà campo e arriva fino alla trequarti dell'Estrela. Il numero 59 calcia in porta ma Brigido è bravo a respingere la conclusione.

21:22

22' - Metà del primo tempo: Roma in controllo

Siamo giunti a metà della prima frazione di gioco: la Roma controlla agevolmente il gioco ma non riesce a sfondare il muro difensivo eretto dall'Estrela Amadora.

21:15

15' - Roma in gol ma è fuorigioco

El Shaarawy sbaglia un altro gol davanti al portiere. Sulla ribattuta del portiere c'è il tap-in di Aouar ma il guardalinee ferma tutto per un fuorigioco del numero 92 a inizio azione.

21:08

8' - El Shaarawy! Altra occasione per la Roma

Pellegrini lancia El Shaarawy che, tutto solo davanti al portiere, calcia a lato.

21:07

7' - Dybala! Palo della Roma!

Prima grande occasione per i giallorossi: bellissima palla in verticale di Cristante che imbecca Dybala. L'argentino controlla la sfera con il mancino calcia ma colpisce il palo a portiere battuto. Che chance per la Joya!

21:01

1' - Si parte: inizia Roma-Estrela Amadora

Al via l'amichevole tra i giallorossi e i portoghesi. Il primo pallone del match lo muove la squadra di Sergio Vieira.

20:50

Roma, gli ultimi risultati

In attesa della partita che li vedrà impegnati tra pochi minuti contro l'Estrela Amadora, i giallorossi sono reduci dal pareggio contro il Braga nel ritiro portoghese. In precedenza, Dybala e compagni avevano battuto Boreale e Latina nei due test disputati in Italia.

20:45

Mourinho, smorfia davanti a chi gli chiede della squalifica

Il tecnico della Roma si è intrattenuto per firmare autografi e scattare dei selfie con alcuni tifosi fuori dal ritiro portoghese. La sua reazione a chi gli chiede della squalifica confermata è tutta da vedere.