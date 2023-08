Probabili formazioni Roma-Farense, chi gioca e le scelte di Mourinho

Le scelte di Mourinho

Out Matic, fermo per un affaticamento e va gestito, out anche Solbakken, tornato parzialmente in gruppo ma ancora non è guarito. Probabilmente invece tornerà titolare Belotti. È possibile che Mourinho riproponga la formazione dell'amichevole contro il Braga. L’unico dubbio è a sinistra tra Zalewski, fin qui sempre titolare, e Spinazzola. Esclusione di Dybala e Pellegrini non casuale: i due sono squalificati per la prima partita di campionato.

Probabili formazioni Roma-Farense

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, El Shaarawy. All.: Mourinho

FARENSE (4-4-2): Velho;, Pastor, Muscat, Silva, Talocha; Rafael Barbosa, Oliveira, Falcao, Matias; Ponde, Rui Costa. All. Mota