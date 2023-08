Nemanja Matic è arrivato a Rennes ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1. Il centrocampista serbo che ha salutato la Roma solo dopo un anno, è stato accolto all'aeroporto con un entusiasmo incredibile dai tanti tifosi del club francese, che hanno accompagnato il suo arrivo anche con foto e video. Pure il Rennes ha pubblicato delle foto sui propri social. Domani per l'ex Roma visite mediche e firma sul contratto.