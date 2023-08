La Roma verso la Salernitana: Mourinho ha solo un dubbio

ROMA - L’amichevole di Tirana ha messo il punto all’ estate della Roma , che si è divisa tra Trigoria, Portogallo, Francia e Albania, evitando tra l’altro di passare dall’altra parte del mondo, leggi la tournée tra Singapore e Corea del Sud. Un viaggio extra che non avrebbe spostato chissà quali equilibri, a parte bagagli e stanchezza da cambiamenti di fuso orario. Il pre campionato, dunque, è andato in archivio solamente con la macchia di Tolosa: per il resto nessuna sconfitta , al netto del fatto che gli avversari (forse spiccava il Braga) non erano di prima fascia.

Una formazione scontata

Mourinho ha concesso alla squadra qualche ora di riposo dopo il test di Tirana. Due giorni di relax per la precisione. Gli allenamenti, infatti, riprenderanno domani a Trigoria per mettere nel mirino la Salernitana, l’avversario della prima giornata di campionato. L’undici di Paulo Sousa è sostanzialmente lo stesso dell’anno scorso, con il pericolo Dia da tenere in alta considerazione. In attesa dei colpi in entrata, la formazione titolare della Roma è praticamente obbligata per dieci undicesimi del 3-5-2. Rui Patricio difenderà i pali: non esiste concorrenza. Dietro linea a tre con Mancini, Smalling e Llorente, più affidabile di Ndicka al momento. Centrocampo composto da Kristensen, Bove, Cristante, Aouar e uno tra Spinazzola (in vantaggio) e Zalewski. In attacco spazio alla coppia El Shaarawy-Belotti, che nell’ultimo uscita è andata a segno in tandem dimostrando di aver anche un buon feeling nell’azione del secondo gol. L’alternativa dell’alternativa sarebbe Solbakken, ma il norvegese parte dietro nelle gerarchie, anche perché non è una prima punta. Dovrebbe partire dalla panchina il baby Pagano, ex numero 10 della Primavera, una delle sorprese più positive di questo periodo.

Dybala e Pellegrini sono indisponibili

L’undici anti-Salernitana è figlio dell’emergenza squalifiche. Oltre a Mourinho, che vedrà la partita in una saletta privata dell’Olimpico, mancheranno all’appello due pedine fondamentali: Dybala e Pellegrini. L’argentino, tra l’altro, non era neanche in panchina a Tirana. Il motivo? E’ stato esonerato per recuperare da un leggero infortunio all’inguine rimediato a Tolosa che non preoccupa lo staff medico giallorosso. Pellegrini, invece, ha giocato il secondo tempo dell’ultima amichevole prendendo il posto di El Shaarawy, il migliore in campo a mani basse.

Roma, un Olimpico pieno d’amore

La voglia di Roma c’è sempre. Per Roma-Salernitana non si può ancora parlare ancora di sold out, ma il traguardo è dietro l’angolo. La vendita dei biglietti più la fetta di abbonati si avvicina a quota 60.000. Calcolando che manca ancora una settimana al fischio d’inizio, le probabilità di vedere l’Olimpico pieno sono altissime, quasi scontate.