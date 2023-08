Roma, il retroscena di Alisson: "Una sconfitta ha contribuito al mio addio"

Roma, Alisson svela un dettaglio sul suo addio

Alisson ha parlato delle tante offerte arrivate a Trigoria nel 2018, ma una sconfitta in particolare lo portò a scegliere il Liverpool: proprio quella contro i Reds nella semifinale di Champions League. "Il 5-2 con la Roma - spiega Alisson - ha contribuito a farmi scegliere il Liverpool. Se mi chiedete com'è stato giocare ad Anfield da avversario posso riassumerlo in una parola: orribile. Anfield è uno stadio spettacolare ma duro per gli avversari. Ho avuto una proposta dal Chelsea, ma l'esperienza fatta mi ha spinto a giocare per il Liverpool".