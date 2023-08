La rinascita di Belotti, ma a questa Roma serve una punta

Si è sbloccato Andrea Belotti e per la Roma non poteva esserci notizia migliore. Tre gol, di cui due buoni, da dedicare alle figlie Vittoria e Benedetta, come da baci sui tatuaggi quando la palla ha varcato la rete. Un gol sotto la Nord e uno sotto la Sud, uno di piede e uno di testa, ad aprire e chiudere una partita che sembrava una festa e invece a un certo punto stava diventando un incubo. Ha chiuso con i crampi, Belotti, applauditissimo e generosissimo per 90'. Sarà una preziosa risorsa per la Roma. Ma non deve essere l'unica.

Roma, a Mourinho serve una punta

Perché mentre il Gallo faceva gol, in tribuna, con moglie e figlio, c'era Tammy Abraham che in questo stesso stadio si è rotto il crociato quasi tre mesi fa. Dal 4 giugno al 20 agosto il suo sostituto non è arrivato. E mentre Paulo Sousa si prende il lusso di partire con Dia in panchina per poi metterlo nel finale, Mourinho è costretto a far giocare il baby Pagano negli ultimi minuti. Domani dovrebbe arrivare la chiusura per Zapata ma, come dice l'allenatore, è tardi. Perché la stagione della Roma inizia già con due punti da dover recuperare.