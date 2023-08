Roma, ecco perchè serve l'altro centravanti

Nel giorno dell’esordio in campionato, con il suggestivo e commovente ritorno in panchina di Bruno Conti, Antonio Candreva ha rischiato di rovinare la festa dell’Olimpico, tutto esaurito anche all’inizio della nuova stagione. L’ex laziale ha annullato la rete in apertura di Belotti, con una doppietta che porta a tre i gol realizzati contro la Roma in tre mesi. Ma il Gallo ha cantato due volte, salvando la squadra giallorossa a otto minuti dalla fine. Il ritorno al gol di Belotti è stato l’unica nota positiva di questa calda domenica d’agosto. La Roma deve ancora trovare i nuovi meccanismi, gli ultimi arrivati hanno bisogno di tempo per inserirsi. Ma i limiti di questa squadra, come un anno fa, quando chiuse con il nono attacco del campionato, restano le difficoltà nell’andare a segno. Belotti, pur continuando a svolgere un grande lavoro aiutando i compagni come aveva fatto nella sua prima stagione giallorossa, ha ritrovato la via del gol, inseguito per 476 interminabili giorni e dopo 34 giornate di astinenza. Durante l’estate si è caricato sulle spalle le responsabilità di essere l’unico centravanti a disposizione di Mourinho, ha lavorato sodo e ieri ha cercato la rete con furore, con rabbia. L'aveva trovata già dopo sette minuti, ma gliela aveva annullata il Var per un fuorigioco millimetrico. Aveva dimostrato da subito di esserci. Ha realizzato il primo su lancio lungo di Llorente, il secondo su calcio d’angolo di Paredes con un colpo di testa, da centravanti vero, il centravanti ritrovato. In questi giorni la Roma attende l’arrivo di Zapata, ma il risveglio di Belotti è una straordinaria notizia per Mourinho. Alla fine il Gallo è rimasto in campo nonostante avesse speso tutto, tormentato anche dai crampi. In panchina non c’era un sostituto. Alla fine la Roma ha evitato la sconfitta, nell’esordio senza Dybala e Pellegrini, senza Mourinho in panchina. Zapata ieri ha giocato ancora con la maglia dell’Atalanta, ma sul suo arrivo il tecnico portoghese si è mostrato tranquillo nella conferenza stampa della vigilia. Con Belotti ritrovato la Roma potrà contare su due centravanti che potranno darsi il cambio durante una stagione densa di impegni. Ce ne sarà bisogno, per poter essere protagonisti in un campionato, che sin dalle prime battute dimostra di essere difficile. E dopo aver inseguito inutilmente Morata, Scamacca (finito all’Atalanta, che di fatto lo ha preferito a Zapata), un altro centravanti serve per forza.