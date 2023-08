Roma, brusca frenata per Zapata: cosa è successo con l'Atalanta

ROMA - Era attesa per oggi una risposta dell'Atalanta, e non è stata certo positiva. Filtra sempre più pessimismo per il passaggio di Duvan Zapata alla Roma , a tal punto che adesso la chiusura de club bergamasco al trasferimento del colombiano sembra quasi essere totale. Gian Piero Gasperini si è infatti opposto alla sua partenza dopo l'infortunio di El Bilal Touré, e a meno di rassicurazioni su un suo sostituto non darà il via libera all'operazione. Anche l 'Atalanta al momento ha rifiutato l'offerta della Roma, poiché quella formale è arrivata solamente nelle ultime ore. Troppo tardi secondo il club nerazzurro che dovrebbe poi trovare un sostituto del colombiano. Zapata al momento ha preso atto degli sviluppi (l'agente oggi è a Bergamo) e nonostante l'iniziale via libera dei nerazzurri al trasferimento ha deciso di non puntare i piedi.

Roma, altro stop su Zapata: l'Atalanta non lo cede

Il colombiano è riconoscente all'Atalanta dei suoi cinque anni in nerazzurri, ma anche del supporto ricevuto la scorsa stagione tra infortuni e pochi gol. Non vuole uno strappo con il club e si adeguerà alle volontà del suo tecnico con il quale ha un rapporto di intesa e reciproco rispetto. La Roma ha ricevuto la comunicazione dall'Atalanta e adesso dovrà decidere se continuare ad aspettare un nuovo sviluppo con i nerazzurri, quindi cercare di insistere per avere Zapata, oppure se cambiare obiettivo per consegnare in tempi brevi un centravanti a Mourinho.

Tiago Pinto non ha preso bene (eufemismo) ieri sera la notizia di un rinvio della decisione a oggi: il gm è rimasto piuttosto irritato per lo standby della trattativa quando ormai pensava quattro giorni fa di aver chiuso l'operazione. La Roma aveva addirittura prenotato il volo di Zapata per la Capitale e fissato le visite mediche di idoneità sportiva che avrebbero anticipato la firma sul contratto da tre milioni netti a stagione. A otto giorni dalla chiusura del mercato, il club si trova al punto di partenza: alla ricerca di un centravanti e con sempre meno soluzioni sul mercato.