Azmoun, tanti infortuni e poche partite: tifosi della Roma perplessi

ROMA - Infortuni e coppa d’Asia, i timori per le sue condizioni atletiche e la perplessità per la sua indisponibilità a gennaio. La notizia dell’arrivo di Sardar Azmoun non è stata accolta nel migliore dei modi dai tifosi, intimoriti da questo binomio non certo positivo che rischia di compromettere il percorso del giocatore in questa sua stagione in giallorosso. La perplessità (eufemismo) dei romanisti è legata soprattutto alle condizioni fisiche del giocatore. Pochi gol dell’iraniano in Germania, appena cinque in una stagione e mezza, poche presenze a causa degli stop muscolari. Quaranta giorni fuori la scorsa stagione, un mese di stop anche in questa preparazione estiva per un problema al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare tutta la preparazione pre stagionale con il Leverkusen e - come hanno scritto i media tedeschi - lo terrà fuori fino a metà settembre, anche qualche settimana dopo. Anche perché, privo di preparazione stagionale, Azmoun dovrà riatletizzarsi. Una doccia gelata per il ragazzo che dopo la stagione negativa aveva voglia di ripartire al massimo per essere pronto e riscattarsi. Invece dal 24 luglio Azmoun ha lavorato solo tra il centro di fisioterapia del Bayer Leverkusen e la palestra, senza mai toccare il pallone e soprattutto senza mai svolgere una preparazione atletica adeguata. Problemi fisici che prima hanno allarmato i tifosi tedeschi e che invece adesso lasciano perplessi anche i romanisti che non vedono in lui il giusto rinforzo, preoccupati dalle notizie provenienti dalla Germania sulla condizione fisica del “Messi dell’Iran”, come viene soprannominato il ragazzo dai suoi connazionali.