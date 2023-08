"Diventare Mourinho": grande successo per la nuova presentazione a San Benedetto del Tronto

Grande successo ieri a San Benedetto del Tronto alla presentazione di “Diventare Mourinho”, il libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, che racconta come nessuno prima di lui segreti e retroscena dell’allenatore della Roma. Nella storica Palazzina azzurra di San Benedetto del Tronto, alla presenza di oltre 250 persone, per la rassegna “Incontri d’autore”, Zazzaroni (nella foto in copertina si riconoscono l’organizzatore Mimmo Minuto al centro e il giornalista di Sky Maurizio Compagnoni) ha raccontato, ancora una volta, cosa ha reso Mourinho l’allenatore che ha conquistato il mondo e, negli ultimi anni, ha fatto impazzire i romanisti.