Capello e la frase su Lukaku alla Roma: "Fortissimo ma toglierebbe spazio a Belotti"

L'ex tecnico della Roma Campione d'Italia Fabio Capello ha commentato a "Calciomercato - l'originale" su Sky Sport il possibile arrivo in maglia giallorossa dell'attaccante belga Lukaku: "Romelu è straordinario, sarebbe un colpo eccezionale. Sarebbe però un danno per la Nazionale perché toglierebbe spazio a Belotti. Sinceramente non li vedo bene insieme perché c'è anche Dybala. Lukaku fa la differenza in Italia perché con il suo fisico gioca facile e non ha rivali. Lui preoccupa di più le difese e quindi crea gli spazi per gli altri".