Tifosi impazziti a Roma: i negozi chiudono per l'arrivo di Lukaku

ROMA - La febbre Lukaku ha già investito tutta la sponda giallorossa della Capitale , pronta ad accogliere nel migliore dei modi l'attaccante belga. L'euforia ha portato migliaia di tifosi romanisti all'aeroporto di Ciampino per dare il benvenuto all'ex centravanti del Chelsea, sostenitori che pur di esserci, in alcuni casi, hanno addirittura chiuso le loro attività.

Chiusi per Lukaku

Lo certificano delle foto postate sui social network che hanno già fatto il giro del web. In queste, infatti, si vedono alcuni negozi chiusi con la seguente motivazione "Chiuso per Lukaku". Tre parole, semplici e dirette. In effetti, non c'è bisogno di aggiungere altro.