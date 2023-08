Lukaku pazzo di Mourinho: "Sogno di lavorare con lui da quando avevo 11 anni"

Romelu Lukaku non vede l'ora di tornare a lavorare con Josè Mourinho . Il centravanti belga è stato allenato dal portoghese al Chelsea e al Mancheter United. Ora le loro strade sono tornate ad unirsi. "Da quando avevo 11 anni ed ero un bambino, volevo lavorare con lui. Per la terza volta lavorerò con lui che conosce bene sia me che la mia famiglia, sa che uomo sono e io conosco lui. Insieme possiamo fare grandi cose con questa squadra. I compagni li ho visti nelle partite l’anno scorso e in questi giorni analizzerò bene come adattarmi al modulo e al gioco“, ha detto ai microfoni del club.

Lukaku e la trattativa con la Roma

Lukaku è arrivato due giorni fa nella capitale, accolto da migliaia di tifosi: "Mi sono emozionato molto e sicuramente è uno stimolo in più per dare tutto con questa maglia. Quando eravamo vicini all’accordo tra i club, molta gente mi ha detto che mi aspettavano a Roma. Io ero concentrato per arrivare in forma e non vedo l’ora di iniziare a giocare”. La trattativa è stata piuttosto veloce: "Una sola chiamata è bastata. Mi hanno chiamato qualche giorno prima dell’accordo e abbiamo parlato mezz’ora delle ambizioni del club. Con il presidente ho parlato di cosa si aspettano da me e dalla squadra. Ho fiducia in questa squadra e dobbiamo lavorare per fare bene".