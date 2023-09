Pagano e la scalata nella Roma dei big: Mourinho punta su di lui

ROMA - Riccardo Pagano sta diventando grande. Giorno dopo giorno. Con la benedizione di Mourinho che al nostro giornale, prima che iniziasse il campionato, aveva detto: «Pagano arriverà. Sarà il nuovo Bove». Detto, fatto. Anche se nel primo anno tra i grandi il ragazzo di Tivoli va inquadrato come uno stagista, impiegato tra l’Olimpico e la confort zone della Primavera. Il mondo di sopra e il mondo si sotto che lo Special One ha unito da quando ha preso per mano la Roma. Nel suo primo anno da allenatore ha lanciato Zalewski (trasformato da trequartista a esterno) e Afena-Gyan , nel secondo Bove, Tahirovic, Volpato e in parte Missori . Adesso è il turno di Pagano e in seconda battuta di Pisilli .

Roma e Italia U20, week end da favola per Pagano

Tre giorni da ricordare. Tre giorni speciali. Partiamo da venerdì sera, dal minuto 79 di Roma-Milan: Pagano entra al posto di Mancini e mette da parte la seconda presenza in campionato, dopo l’esordio contro la Salernitana. L’impatto con l’Olimpico versione notturna è ottimo. Perché riesce a dare freschezza e vitalità al centrocampo nei minuti finali. Passiamo a sabato pomeriggio: Bollini dirama le convocazioni dell’Italia Under 20 e il nome del nuovo bambino di Mou è incluso nella lista degli azzurrini. Una novità. Perché il classe 2004 non era stato convocato né nella recente spedizione agli Europei Under 19 né in quella dei Mondiali Under 20. A differenza di Faticanti, Pisilli, Missori e Mastrantonio. Adesso una chiamata meritata, che si è guadagnato dopo un’estate intera trascorsa sotto lo sguardo di Mourinho. Chiudiamo con domenica mattina: Pagano si toglie la maglia numero 60, indossa la 10 della Primavera nella trasferta di Empoli e conduce la baby Roma verso un successo in rimonta, da 3-1 a 3-5, realizzando una doppietta (spettacolare il secondo gol) e due assist. Traduzione: nel mondo di sotto è un fuoriclasse, in quello di sopra è tutto da scoprire, al netto del fatto che non si può considerare un titolare della Roma ma una risorsa da plasmare, da inserire gradualmente.