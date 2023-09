Roma, Azmoun svela: "Ecco quale sarà il prossimo obiettivo"

Galoppo dal sapore di Champions League a Capannelle con il Festival dello sceicco Mansoor. Tra gli ospiti anche l’attaccante della Roma Serdar Azmoun: "Vorrei comprare dei cavalli in Italia, se dovessi restare alla Roma…”. Galoppo di elevatissima qualità in questa assolata domenica di settembre all’Ippodromo Capannelle. Di scena sulla pista dell’impianto capitolino i purosangue arabi dello “HH Sheikh bin Zayed Al Mahyan’s Racing Festival”, la kermesse dello sceicco Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, Vice Presidente, Vice Primo Ministro e Ministro della Corte Presidenziale degli Emirati Arabi Uniti nonché recente vincitore della Uefa Champions League con il Manchester City, squadra di cui è proprietario. La tappa italiana del prestigioso circuito internazionale, che contribuisce allo sviluppo delle corse di cavalli in tutto il mondo e sostiene gli sforzi per preservare i cavalli arabi di razza pura, ha visto il rinnovo del sodalizio tra lo H.H. Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racing Festival e l’Ippodromo Capannelle con due corse listed: · il Premio H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Listed Cup, per i purosangue arabi di tre anni sui 1800 metri; · il Premio H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup, sui 2200 metri per anziani di 4 anni e oltre. Nel Premio H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Listed Cup, seconda corsa di giornata, assolo superiore da parte di Ellenoditrexenta che ai 200 finali ha cambiato passo relegando i battuti ad oltre 5 lunghezze. Un'eccellente impressione che sarà di buon auspicio per un'ulteriore crescita durante la stagione e che fa di questo allievo di Max Narduzzi un prospetto notevole per la prossima stagione. Ordine d’arrivo: 1) ELLENODITREXENTA 2) ELIDOR -PSA 3) EMBAJADOR GO -PSA Nella quarta corsa, il Premio H.H. Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup, dedicato agli anziani sui 2200 metri, en plein per Endo Botti allenatore, ma al primo posto è arrivata la meno considerata Mak’amera, scuderia Daverio, che ha esibito tempismo e notevole resistenza al ritorno finale del favorito Aouar de Pinè finito a una testa. Ordine d’arrivo: 1) MAK'AMERA -PSA 2) AUNAR DE PINE -PSA 3) DIAMANTEDITREXENTA Presente all’Ippodromo Capannelle il nuovo calciatore della Roma Sardar Azmoun, centravanti appena arrivato in giallorosso dal Bayer Leverkusen, grande appassionato nonché proprietario di cavalli (nella foto in allegato insieme all’ex centravanti della Lazio Bruno Giordano e all’ex romanista Antonio Di Carlo).