Dybala commuove i Nainggolan: il messaggio alla figlia è dolcissimo

ROMA - La figlia di Radja Nainggolan, Aysha, gioca nelle giovanili del Cagliari: proprio nelle ultime ore la madre Claudia Lai, sul proprio profilo Instagram, ha postato un'immagine della figlia con indosso la maglia rossoblù. Alla piccola Aysha, classe 2012, è arrivato anche, sempre via social, un saluto speciale: quello del giocatore della Roma, Paulo Dybala: "Ciao Aysha, come stai? Spero tutto bene. Volevo mandarti questo video per salutarti e augurati sempre il meglio. Ti mando un forte abbraccio", è il messaggio inviato dalla Joya e pubblicato dalla stessa Aysha su Instagram, con due cuori, uno giallo e uno rosso, a commento.