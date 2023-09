Roma, tifosi da Champions: in 2 milioni per Mourinho

Tra le difficoltà di questo avvio di stagione non è mai mancato il supporto alla squadra e a José Mourinho. La Roma continua a essere amata, continua a essere supportata dai suoi tifosi che incondizionatamente non smettono di riempire l’Olimpico per sostenere chi gli ha regalato emozioni nelle ultime due stagioni. I tifosi romanisti (sicuramente la maggioranza) sono tutti dalla parte dello Special One, e continuano a sostenere la Roma per scuoterla dalle prime tre negative partite stagionali. «Ostinatamente Roma, testardamente Mourinho!». Lo striscione esposto ieri davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini è solo l’ultima delle tante dimostrazioni di supporto allo Special One, che da quando è sbarcato nella capitale ha portato un’ondata di ottimismo e positività nell’ambiente senza precedenti. Trentasei sold out con capienza dell’Olimpico al 100%: l’ultimo, tra due giorni contro l’Empoli. Un bagno d’amore incondizionato per l’allenatore che ha scritto la storia recente del calcio e che quattro mesi fa ha deciso di rimanere un’altra stagione in giallorosso per i suoi uomini e i suoi tifosi.